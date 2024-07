Eltern klagen: „Deutsch im Kindergarten verlernt“

Bei den vergangenen EU-Wahlen konnten die rechten Parteien in Europa kräftige Zuwächse verzeichnen. In Frankreich protestierten Tausende Menschen nach dem ersten Wahlgang bei der vorgezogenen Parlamentswahl gegen den Erfolg der extremen Rechten. Unterdessen wird in Österreich der FPÖ unter Herbert Kickl bei der kommenden Nationalratswahl im Herbst in allen Umfragen Platz eins vorausgesagt.