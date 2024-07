Nun wird abgespecktes Wahlversprechen Realität

Welche Orte in Tirol betroffen sind

Und dieses Recht kommt diesen Herbst in einzelnen Pilotregionen in Tirol. Dazu holt sich LR Cornelia Hagele (ÖVP) drei Personen, die die Koordination übernehmen, ins Haus. Anfang August nehmen sie ihre Tätigkeit auf und betreuen die Pilotregionen „Planungsverband Wattens und Umgebung gemeinsam mit der Gemeinde Weer, Stadtgemeinde Schwaz und Gemeinde Vomp“, „Planungsverband Lienzer Talboden“ und „Planungsverband Tannheimertal, Reuttener Talkessel und Zwischentoren“.