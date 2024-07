Hupf in Gatsch: Spurensuche im Wald und am Wasser

Pfeil und Bogen schnitzen, im Wasser waten, in den Gatsch hüpfen und, und und: Das Geopark Sommer Camp am Wassererlebnisweg Pudlach in der Gemeinde Neuhaus ist für Kinder der absolute Renner. Fast die ganze Woche über waren die 27 Sprösslinge aus ganz Kärnten im Gebiet Bloßfüßig unterwegs.