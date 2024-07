Fatale Schnitzer | Nicht für immer

Nicht für immer. Es verdichtet sich in der Wiener Gerüchteküche: Othmar Karas, sein ganzes politisches Leben lang ÖVP-Mann, der sich in den vergangenen Jahren aber immer weiter von seiner Partei entfremdet hat (oder die Partei sich von ihm) könnte es nach seinem Abschied als EU-Parlamentarier schon sehr bald zurück in die EU-Hauptstadt schaffen – als österreichischer EU-Kommissar. Als erste Wahl der ÖVP-Spitze gilt er ganz sicher nicht – und gerade das macht ihn zum interessanten Kandidaten bei anderen Parteien. Letztlich könnte er als Kompromiss durchgehen. Was er dazu sagt? Conny Bischofberger schreibt darüber heute in ihrer „Krone“-Kolumne nach einem Treffen in Brüssel: „Zu den politischen Personaldebatten in Wien kommt Karas nicht einmal ein Halbsatz über die Lippen.“ Bischofberger beobachtete gestern auch den „starken Abgang“ von Karas und meint – „vielleicht nicht für immer“. Ja, das zeichnet sich immer deutlicher ab.