„Die Champions League ist natürlich ein Bonus“

Mit Cremonese und Birmingham stieg Aiwu am Ende ab, mit Sturm soll es jetzt aber ganz nach oben gehen: „Die positive Entwicklung habe ich natürlich mitverfolgt. Sehr bemerkenswert, was der Klub in den letzten Jahren aufgebaut hat. Mit Meistertitel und Cupsieg als Krönung! Jetzt soll das Ziel sein, diese Titel zu verteidigen. Dazu wollen wir freilich auch in der Champions League erfolgreich sein“, hat Aiwu mit den Schwarzen viel vor.