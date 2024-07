Mählich in Korneuburg: „Kamen schnell auf Nenner“

Beim Kader voraussichtlich erst in der nächsten Saison. „Das hat sich alles ein bisschen überschnitten. Soweit ich weiß, ist das Transferprogramm schon abgeschlossen.“ In Korneuburg herrschte zuletzt ein munteres Kommen und Gehen. Sieben Spieler stießen dazu, acht (darunter Leistungsträger wie Sudar) verließen den Klub. Zudem gibt’s mit Michael Augustin einen neuen Coach. „Wir hatten einen größeren Umbruch, wollen in dieser Saison die Weichen stellen, um zeitnah unsere Ziele zu erreichen.“