Rheinmetall-Chef: „Fühle mich immer sicher“

Er sei „ein sehr glücklicher Mann“, sagte Papperger, nachdem die angeblichen russischen Pläne bekannt geworden waren. Bei einem öffentlichen Auftritt im Mai in Düsseldorf wurde der Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall von mehreren Polizistinnen und Polizisten in Zivil begleitet. Die Behörden ermöglichten „ein hohes Maß an Sicherheit um meine Person“, sagte der 61-Jährige jetzt, nachdem der CNN-Bericht über die angeblichen russischen Pläne bekannt wurde.