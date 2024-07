Wiener Bezirkspolitiker mit Eiern attackiert

Die stellvertretende Simmeringer Bezirksvorsteherin Ramona Miletic (SPÖ) wurde von einem Ei am Kopf getroffen. Zudem dürfte ein weiteres Ei auf einem Fahrzeug der SPÖ gelandet sein. Einem Medienbericht nach wurden die tierischen Produkte von einem Balkon geworfen, zu sehen sei aber niemand gewesen. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Samstag auf dem Svetelskyplatz in Wien-Simmering.