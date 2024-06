Deutscher Politiker bei Wahlkampfevent attackiert

In Deutschland hat es wieder einen Angriff auf einen Politiker gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter am Samstag in Aalen (Bundesland Baden-Württemberg) bei einem CDU-Wahlstand attackiert und leicht verletzt. Der Mann habe ihn gestoßen, geschlagen und sei anschließend geflüchtet.