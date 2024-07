Weltberühmte Kathedrale von Rouen in Flammen

Erinnerungen an Flammen von Notre-Dame

Frankreich bangt damit einmal mehr um eine weltberühmte Kathedrale: Der Brand weckt Erinnerungen an den Brand von Notre-Dame in Paris im April 2019. Das Feuer zerstörte dabei große Teile des Dachstuhls und den Spitzturm der Kathedrale, die über 800 Jahre alt ist. Glücklicherweise konnten wichtige Kunstwerke und religiöse Reliquien gerettet werden. Dank immenser Spenden wird die historische Kathedrale derzeit wiederhergestellt.