Reifen von Boeing 737-800 beim Start geplatzt

Dieser neuerliche Vorfall in der Pannenserie dürfte das Vertrauen in den Flugzeughersteller wohl nicht steigern: Die Maschine des Typs 737-800 war am Mittwoch gerade im Begriff, sich vom Airport in Tampa in die Lüfte zu schwingen, als der Reifen zerfetzt wurde. In einem Video, das auf YouTube veröffentlicht wurde, sieht man Flammen und wie Trümmer auf die Startbahn geschleudert werden.