CNN: USA befürchten russische Anschläge in Europa

Unterstützung für Ukraine soll untergraben werden

Nun berichtete CNN unter Berufung auf einen ranghohen NATO-Vertreter, das Militärbündnis habe seinen Informationsaustausch über „Russlands Kampagne verdeckter Sabotageaktivitäten“ in Europa „deutlich verstärkt“. „Immer dreister und aggressiver“ sind dem Vertreter zufolge diese Aktivitäten in den vergangenen Monaten geworden. Die aktuell in verschiedenen Staaten stattfindenden Wahlen in westlichen Staaten böten Russland demnach „eine erstklassige Gelegenheit“ für Versuche, die öffentliche Unterstützung für die angegriffene Ukraine zu untergraben.