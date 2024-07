Obdachlosen geschlagen: „Wollte Leute schützen“

Mehrmals benennt er seine Drogensucht als Problem, will Therapie statt Strafe. Eine Polizistin in Zivil war Zeugin: Sie spricht klar von massiver Wucht. Und der Richter betont: „Sie müssen sich jetzt am Riemen reißen.“ Urteil: zweieinhalb Jahre unbedingte Haft wegen schwerer Körperverletzung.