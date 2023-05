Leberkäse-Dieb auch nach 24 Vorstrafen unbelehrbar

Drei Justizwachebeamte führen den angeklagten Deutschen (50) am Montag in den Verhandlungssaal des Salzburger Landesgerichtes. Davor steht ein halbes Dutzend an Polizisten als Zeugen bereit. Alle sind ausgerüstet und bewaffnet. Der alkoholkranke Obdachlose dagegen wirkt gebrochen und träge.