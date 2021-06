Traumatisierter Polizist klagte Versicherung

Vier Tage stand der Polizist damals im Einsatz, schildert in seiner Klage eindrückliche Momente: „Unheimlicher Lärm“, „Wirrwarr“ und „sanitäre Missstände“. Die Leute hatten sich „wie Tiere“ verhalten, heißt es weiter. Besonders geprägt habe ihn der Vorfall mit einer Mutter und ihrem Kind, die durch die Massen an den Rand gedrängt und an einem Absperrgitter fast erdrückt wurden. „Der Kläger fühlte sich absolut hilflos“, heißt es im Entscheidungstexts. Nach dem Einsatz bei der Flüchtlingswelle arbeitete der Polizist normal weiter. Doch Jahre später, 2019, holten ihn die damaligen Erfahrungen offenbar ein: Das Trauma davon habe psychische Probleme ausgelöst, seither sei er in Behandlung - und arbeitsunfähig.