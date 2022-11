Täter und Opfer einer Bluttat sind wieder Freunde

Beide Angeklagte arbeiten in der Gastro, beide sprechen einigermaßen Deutsch und beide haben bislang eine strafrechtlich weiße Weste. Nun müssen sie sich vor den acht Geschworenen im Landesgericht Salzburg verantworten: der Iraner (29) wegen versuchten Mordes, der Afghane (27) wegen absichtlich schwerer Körperverletzung. Hintergrund war ein Streit am 23. Mai um 600 Euro Schulden, der vor einer Bar in Bad Hofgastein blutig endete.