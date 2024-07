„Ich musste mir den Respekt zuerst erarbeiten“

„Kein Problem, solange es keine Verletzung an den Beinen ist“, grinste Eileen Campbell, nachdem sie beim gestrigen Training in der pittoresken Montafoner Bergwelt am blutenden Daumen der rechten Hand behandelt werden musste. „Beim Staffellauf hat es mir bei der Übergabe den Nagel weggefetzt.“ Ein schmerzhaftes, aber harmloses Hoppala, das dem Einsatz der 23-Jährigen bei hochsommerlichen Temperaturen keinen Abbruch tat – und auch ihren Einsatz im EM-Qualispiel am Freitag (18) in Altach gegen Polen keinesfalls gefährdet.