Diese Kleinparteien rittern noch um Unterschriften

Er kritisierte, als er selbst am Dienstag Vormittag in einem Magistrat unweit der Wiener Mariahilferstraße eine Unterstützungserklärung für seine Partei unterschrieb, das Prozedere. „Es wird uns nicht immer leicht gemacht“, so brauche man beispielsweise in Klosterneuburg einen Termin. Ziel seiner Partei sei natürlich der Einzug in den Nationalrat. Daran, dass die Bierpartei auf dem Stimmzettel stehen werde, hegt der Parteichef keine Zweifel. Bei der Bundespräsidentenwahl 2022 war Wlazny der erste, der die dafür nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen der Bundeswahlbehörde übergeben konnte. Erste Inhalte will die Partei am Donnerstag präsentieren.