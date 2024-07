NEOS warnen vor teuren Wahlkampfzuckerln

Nach wie vor kosteten die letztmalig verteilten den Steuerzahlern 4,1 Milliarden pro Jahr, betonte Scherak. Einer Rechnung der NEOS zufolge habe die ÖVP bei mehr als der Hälfte davon mitgestimmt. Kritik bekam auch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ab. Dieser verfüge über Rekordsteuereinnahmen, schaffe es aber nicht, das Budget in den Griff zu bekommen. Das Wort Sparpaket nahm Scherak nicht in den Mund, man werde sich aber „langfristig anschauen müssen“, wie man das Budget wieder in den Griff bekommen könne. „Dafür braucht es ein Umdenken“, so der stellvertretende NEOS-Klubobmann.