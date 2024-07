Wahlziel des Kanzlers? „Ich will Erster werden!“

Trotz einiger Differenzen mit den Grünen (Klimaplan, Verbrenner-Aus, Renaturierungsgesetz) will Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bis zur Nationalratswahl im Herbst an der türkis-grünen Koalition festhalten. In der „ZiB 2“ am Donnerstagabend verriet der ÖVP-Chef zudem sein erklärtes Wahlziel: „Ich will selbstverständlich Erster werden!“