Nationalrat heuer fleißig mit Gesetzesbeschlüssen

Viertel der Gesetzesbeschlüsse fielen in letzten Sitzungstagen

58 der 214 Gesetzesbeschlüsse fielen alleine in den letzten Sitzungstagen vor der Sommerpause vergangene Woche. Ein Rekord zeichnet sich auch über die gesamte Legislaturperiode hinweg ab – seit den 1970er-Jahren seien innerhalb einer Legislaturperiode nie mehr als 900 Gesetzesbeschlüsse gefasst worden, teilte die Parlamentskorrespondenz mit. In dieser sind es jetzt bereits 929 – ein Grund könne die Corona-Pandemie sein, wurden währenddessen doch zahlreiche Sonderbestimmungen beschlossen und teilweise mehrfach verlängert.