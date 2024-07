Kim-Schwester droht mit schrecklicher Katastrophe

Kim Jong Uns Schwester Kim Yo Yong warf der Regierung in Seoul vor, die Spannungen zwischen den beiden Ländern aufzuheizen, Nachdem Südkorea im Norden des Landes Schussübungen – die ersten dieser Art seit der Aussetzung eines Abkommens aus dem Jahr 2018, mit dem die militärischen Spannungen an der Grenze vorübergehend beruhigt worden waren – an den Land- und Seegrenzen zu Nordkorea durchgeführt hatte.