Mit Rollstuhl in tiefen Graben gestürzt

„Mussten rasch handeln“

Sanitäter des Roten Kreuzes und die Polizei waren bereits an der Unglücksstelle, als 21 Kameraden der örtlichen Feuerwehr eintrafen. „Wir mussten rasch handeln. Der Mann war noch unter dem Rollstuhl eingeklemmt“, so die freiwilligen Helfer aus Jois. Die Bergung in dem unwegsamen Gelände gestaltete sich als äußerst schwierig, gelang jedoch in kurzer Zeit. Danach konnten sich das Rote Kreuz und der Feuerwehrarzt sofort gemeinsam um die medizinische Erstversorgung des 44-Jährigen aus dem Bezirk Neusiedl am See kümmern. Zur weiteren Behandlung musste das verletzte Unfallopfer in ein Krankenhaus gebracht werden.