ÖFB-Fans bei EM live dabei und zugleich im Pech

Arnautovic, Laimer & Co. tummelten sich Samstag beim Viertelfinale in Berlin – leider bloß vor dem Stadion auf dem Trikot-Rücken österreichischer Fans. Welche hofften, über die UEFA-Ticketlotterie das große Los gezogen zu haben. Am Ende wurde es Niederlande gegen die Türkei: „Wir hatten uns schon so auf Österreich in Berlin gefreut“, gestanden der Schärdinger Herbert und seine Lehrer-Kollegen von der MS Münzkirchen.