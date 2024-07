„Normales Leben ist für uns nicht mehr möglich“

Giulia leidet an einer Vielzahl von Allergien. Sie verträgt weder Milch, Ei, Fisch, Nüsse, Senf, Getreide oder Soja. Selbst der kleinste Krümel hiervon kann schwere Schocks oder massive Hautausschläge auslösen. Innerhalb von wenigen Minuten kann es zu einem lebensbedrohlichen Herzkreislaufstillstand kommen. „Es reicht oft schon, wenn neben Giulia jemand ein Weckerl ist“, sagt Mama Claudia. Jeder Spielplatz-Besuch wird zum Spießrutenlauf. Denn: „Wenn ein anderes Kind auf der Schaukel etwas gegessen hat und Giulia diese danach berührt, kann das schon eine schwere allergische Reaktion auslösen.“ Egal wo Giulia und ihre Familie hingehen – stets muss jemand darauf achten, was die Zweijährige angreift, mit was das kleine Mädchen in Berührung kommt.