Teuerstes Medikament der Welt für Salzburger Baby

Defektes Gen ersetzt

Dagegen hilft das „teuerste Medikament der Welt“: Eine 2019 entwickelte einmalige Therapie, bei der ein ungefährlicher Virus das defekte Gen durch ein gesundes ersetzt – entwickelt von der Pharmafirma Avexis, die zu Novartis gehört. Dieses hat Anastasia am Mittwoch im Landesspital in Form einer Infusion verabreicht bekommen – als erste Patientin in Österreich.