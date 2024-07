Regenschlacht im Finale des Red Bull Four 2 Score

Das Ticket für das Weltfinale ist gelöst! Das Team „One Touch“ setzte sich beim Nationalfinale am Salzburger Kapitelplatz durch und darf im September beim Weltfinale in Leipzig antreten. „Wir wollten zwischenzeitlich schon fast unsere Koffer packen, aber dann waren wir auf einmal im Halbfinale“, konnte Adalatyar Abdul Haseeb vom Siegerteam sein Glück kaum fassen. Trotz starken Regens strahlten die Gewinner: „Wir sind ja nicht aus Zucker. Wir haben dann nicht mehr so viel getrickst, sondern den Ball mehr laufen lassen. Das ist Straßenfußball, da kommt dann die Magie – wenn wir sie spüren, geht sehr viel am Court.“