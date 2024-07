Jungunternehmer wollen Wirtschaft Aufschwung geben

Ausverkauft war das erste „JW-Cruise“ am Wörthersee! Mehr als Hundert Jungunternehmer folgten am Donnerstag der Einladung der beiden neuen Bezirksvorsitzenden der Jungen Wirtschaft: Elektro-, Gebäude- und Heizungstechniker Markus Sylle hat das Steuer im Bezirk Klagenfurt übernommen, an der Spitze der JW Villach steht seit kurzem Gegendtalerhof-Gastronom Julian Kramer. Das Duo organisierte gemeinsam für ihre Mitglieder eine Schifffahrt über den Wörthersee samt Verpflegung, Live-Musik und DJ-Sounds – und das Wetter spielte mit: „Eine solche Netzwerkveranstaltung ist ein wichtiger Punkt, um neue Kontakte zu schließen. Sie wird ab jetzt jedes Jahr stattfinden“, sagt Sylle.