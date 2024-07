Pflanzen als besondere Visitenkarte der Stadt

100 Beete in zehn Gemeinden

Natürlich gibt es Beete, auf die ist er stolzer als auf andere. Und welche sind das? „Meine Meisterstücke von der Optik her sind die Beete in der Wiener Straße und der Seekreuzung. Das ist eine Mischung aus heimischem Pannonien mit Zwiebelpflanzen, mediterranen Blumen und dauerblühenden Mexikanern“, erklärt der Pflanzenkünstler. Heuer wird er noch das 100. Beet im „New Pannonian Style“ gestalten. Wo? „Hoffentlich in Neusiedl am See. Denn am Bahnhof warten noch drei,vier leere Beete, die verschönert werden wollen“, erzählt er. „Ich möchte, dass die Reisenden sich fühlen, als würden sie am Mittelmeer der Wiener ankommen, wenn sie in Neusiedl aussteigen und die Beete sehen“, schmunzelt der ZauberGärtner. Derzeit ist es allerdings doch zu heiß. Lässt es das Wetter aber zu, wird er mit der von der ÖBB beauftragten Arbeit beginnen.