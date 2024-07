„Und was ist mit dem da oben?“, fragte ich. „Darf der von Ihren Kirschen schnabulieren?“ – „Das ist ein Verwandter in gerader Linie, weshalb die Strafbarkeit entfällt. Kann da leider auch nichts machen“, erwiderte der Bauer zu meiner völligen Verblüffung, faltete den Zettel und steckte ihn wieder in die Geldbörse. Im selben Augenblick landete besagter Verwandter in gerader Linie breitbeinig auf dem Boden, nahm sein Bike und radelte davon. Die Herren sahen einander nur kurz an. Wenn Blicke töten könnten. Ich bot dem Bauern zehn Euro Entschädigung für den begangenen Mundraub. Er steckte sie wortlos ein.