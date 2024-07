500 Wasserratten schwammen durch den Wörthersee

Schwimmen statt Baden ist ein einmaliges Event am Wörthersee, schon zum 14. Mal überquerten am Samstag rund 500 Schwimmer eine 1200 Meter lange Strecke am Wörthersee. Heute können viel weniger Kinder schwimmen, aber alles ist ganz sicher abgelaufen. Erfunden hat den Bewerb Landeshauptmann Peter Kaiser.