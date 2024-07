Warum Autos im weiten Land zu viel Sprit brauchen

Das Festhalten an Verbrenner-Motoren ist derzeit oberste verkehrspolitische Devise der regierenden Mehrheit in Niederösterreich. Obwohl das von den Kfz-Herstellern bereits in den 1990er-Jahren versprochene 3-Liter-Auto nach wie vor auf sich warten lässt. Immerhin wäre damit der Spritverbrauch im Land um die Hälfte geringer, merken Fachleute des Verkehrsclubs (VCÖ) an: „Und die Kosten für die Haushalte natürlich ebenfalls.“