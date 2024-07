Deutscher Trauertag |Österreichischer Trauertag

Deutscher Trauertag. In der letzten Minute schießen die Deutschen ja doch immer das entscheidende Tor – das galt jahrzehntelang beinahe als Fußballgesetz. Doch bei den letzten Großereignissen, bei den Weltmeisterschaften und der Europameisterschaft 2020 kamen unsere erfolgsverwöhnten Nachbarn nicht weit. Bei der Heim-EM heuer träumte man aber von einem Fußball-Sommermärchen, einer Wiederauferstehung wie bei der Heim-WM 2006. Schon im Gruppenspiel gegen die Schweiz trat die Regel wieder in Kraft: Ausgleich gegen die Schweiz in der Nachspielzeit. Gestern im Viertelfinale gegen Spanien: Das Aus der Deutschen schien nahe – bis sie in der 89. Minute doch noch den Ausgleich erzielten, das Spiel in die Verlängerung ging. Wo das Elfmeterschießen immer näher rückte. Bis eine Minute vor Schluss… Bis in der letzten regulären Minute der Nachspielzeit, nein, nicht die Deutschen, sondern die Spanier das Siegtor schießen! Da fließen die Tränen, der ARD-Kommentator bringt es auf den Punkt: „Ein unglaubliches Drama! Entsetzen! Enttäuschung!“ Aus bei der Heim-EURO im Viertelfinale: Da fließen in Deutschland Sturzbäche an Tränen. Ein nationaler deutscher Trauertag.