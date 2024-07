Spanien gegen Deutschland, LIVE ab 18 Uhr

Was Barcelonas Teenager Yamal in einem Turnier der Erwachsenen zeigt, erstaunt bisher am meisten. Technisch ist der nahe Kataloniens Hauptstadt geborene Sohn einer Auswanderin aus Äquatorialguinea und eines Marokkaners eine Augenweide. Auch physisch kann er mit den Gegnern mithalten. Vergleiche waren schnell gezogen. Auf jenen mit der Barça-Ikone Lional Messi sagte Yamal im Radiosender Onda Cero: „Ich habe gerade erst angefangen. Ich hoffe, dass ich die Hälfte seiner Karriere haben werde.“