US-Rocker mit kurzem Gig – aber lang in Erinnerung

Der erste Auftritt der Band Palaye Royale in Salzburg wird vielen in Erinnerung bleiben. Die Rocker aus Las Vegas boten am Donnerstagabend vom ersten Moment an eine Show auf höchstem Emo-Rock-Niveau: Vom Opener Song „Little Bastards“ bis zum finalen Riff von „Mr. Doctor Man“ ließ die elektrisierende Stimmung nicht nach.