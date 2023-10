Rockhouse präsentiert Pläne zum 30-Jahr-Jubiläum

Am 13. und 14. Oktober findet eine große Geburtstagsfeier statt, bei der zahlreiche Bands im Gewölbekeller in der Schallmoosser Hauptstraße auftreten. AVEC, Please Madame, Onk Lou und Berglind sind einige der Künstler, die dort zu sehen sind. Für Freitag, 13. Oktober, gibt es noch Karten. Der Samstag ist bereits ausverkauft. Das Programm ist auf der Webseite des Rockhouses zu finden. Bereits vergangenes Jahr fuhr der Club eine große Auswahl an Live-Acts auf.