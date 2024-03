Marco Pogo im Rockhouse: Viel Punk, keine Politik

Dafür spulten die Wiener Musiker am Freitagabend ein wahres Rock-Feuerwerk ab. Im Gepäck hatte man neben altbekannten Klassikern wie „King of Simmering“ und „Arbeitslos durch den Tag“ auch Lieder aus dem aktuellen Album „Nobel geht die Welt zugrund“ – die eine oder andere Sauf-Parole inklusive. Zwischendurch ließ sich Frontmann Pogo gar auf einer aufblasbaren Plastik-Insel quer den Rockhouse-Saal tragen, standesgemäß mit einem Bier in der Hand.