ÖVP-General: „Gewessler ist Kickl der Grünen“

Kein Vertrauen in Gewessler

Den Verfassungsbruch, den man Gewessler in der ÖVP vorwirft, unterstütze man damit aber in keiner Weise, wie Stocker auf Nachfrage betont: „Wir haben die Möglichkeit, die wir haben, rechtlich ausgenützt. Den Rest werden die Gerichte entscheiden.“ Die FPÖ stelle diesen Misstrauensantrag ganz bewusst, um zu polarisieren und zu spalten, sagt Stocker. „Auch wenn wir kein Vertrauen mehr in Leonore Gewessler haben, werden wir uns dieser Provokation nicht hingeben.“ Immerhin gebe es noch Beschlüsse für die Menschen, die zu fassen seien.