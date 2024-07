Deftige NR-Debatte um „giftgrüne Ministerin“

FPÖ-Abgeordnete sorgte für Gelächter

Eröffnet wurde die Debatte von der FPÖ-Abgeordneten Susanne Fürst. Ihre Rede sorgte in den grünen Reihen für viel Gelächter. „Ich habe einen Bauernhof schon von innen gesehen und weiß, dass die Bauern in der Früh aufstehen und sich um die Tiere kümmern“, so Fürst. „Wer glaubt, dass das Renaturierungsgesetz ein neues Gesetz ist, liegt falsch. Man findet es im kommunistischen Manifest“.