Visuell verstörendes Drama mit brillantem Cast

Und ja, Robert will gefallen! Da ist ein Polizist (erneut Plemons), dessen totgeglaubte, nach einem Bootsunglück verschollene Frau (Emma Stone) irritierend verändert wieder auftaucht, was bei ihrem Mann zu schweren psychotischen Schüben führt. Seine eingeforderten Wahrheitsbeweise sind grauenerregend! Und eine ominöse Sekte mit Willem Dafoe als Guru sucht in Part 3 nach einer Heilsbringerin, die Tote wieder zum Leben erweckt.