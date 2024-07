Backstage-Geheimnisse, Konkurrenzkämpfe und Eklats

Von packenden Überlebensabenteuern und glamourösen Dating-Shows bis hin zu spannenden Wettbewerben und tiefen Einblicken in das Leben von Prominenten und Normalbürgern: Reality-Shows haben die Fernsehwelt im Sturm erobert, lassen uns den Alltag vergessen und in eine bunte, oft überraschende Welt eintauchen. Die erfolgreichsten Shows fesseln Millionen von Zuschauern rund um den Globus. Welche das sind, gibts diesmal im Stream On Spezial. Außerdem mit dabei: coole Interviews mit ein paar der bekanntesten Reality-TV-Gesichter im deutschsprachigen Raum.