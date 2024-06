„A Quiet Place“: Packender Alien-Horror-Streifen

Schweigen ist Gold und reden sollte man nicht. Zumindest, wenn monströse Kreaturen durch New York stolzieren. Sam (Lupita Nyong´o) ist mit ihrem Kater unterwegs, als die Aliens auftauchen. Die können offenbar gar nichts sehen, sondern orientieren sich anhand von Geräuschen in ihrer Umgebung. Wer also einen Mucks macht, stirbt. Ein Überlebenskampf beginnt ... Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu „A Quiet Place: Tag eins“.