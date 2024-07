Neuer Landtag: Steiermark wählt am 24. November

Diesmal stehen die Vorzeichen für Schützenhöfers Nachfolger Christopher Drexler weniger gut: Die ÖVP verlor zuletzt bei allen Wahlen deutlich, jüngst auch bei jener zum europäischen Parlament. Umfragen zeigen in der Steiermark die FPÖ konstant in Führung – trotz Finanzskandals in Graz und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Spitzenkandidat Mario Kunasek, der alle Vorwürfe strikt zurückweist.