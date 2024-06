Drexler lässt im Land die Tür zur FPÖ offen

Wie? Jetzt schließt Landeshauptmann Christopher Drexler nicht nur eine Koalition seiner ÖVP mit der Kickl-FPÖ im Bund aus, sondern auch eine solche mit den Landes-Blauen unter Mario Kunasek? Das berichtete nämlich am Mittwoch eine regionale Tageszeitung, wo es hieß: „In der Steiermark komme die FPÖ für ihn als Partner nicht infrage, betonte der Landeshauptmann.“ Man bezog sich dabei auf Drexlers Auftritt in der ZiB2 am Vorabend. Doch da hat irgendjemand nicht richtig hingehört. Oder es war der Wunsch Vater des Gedankens