Nationalratswahl findet am 29. September statt

„Bundeskanzler wird Karl Nehammer heißen“

In der Volkspartei sind die Weichen ebenfalls bereits gestellt und das Ziel klar formuliert. „Platz eins ist nicht nur in Reichweite, wir sind gar nicht so weit weg“, sagte Generalsekretär Christian Stocker am Montag. Er sieht gute Voraussetzungen für die Nationalratswahlen. „Wir haben bewiesen, dass wir kämpfen können und auch kämpfen werden.“ Und weiter: „Wir gehen davon aus, dass im Herbst der Bundeskanzler wieder Karl Nehammer heißt“, so Stocker.