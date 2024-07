Millionen-Rätsel um „verschollenen“ Kredit

Ein Beschluss aus dem Jahr 2009 beschäftigt aktuell den Gemeinderat in Felixdorf im Bezirk Wiener Neustadt. Damals wurde die Aufnahme einer millionenschweren Wohnbauförderung für die Sanierung des Tschechenrings beschlossen, der ersten denkmalgeschützten Niedrigenergiehäuser in Österreich. Doch der Kredit ist – wie jetzt erst ans Tageslicht gekommen ist – in den vergangenen Jahren nie im Gemeindehaushalt erfasst.