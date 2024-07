„Im Wohnzimmer mit einer Flasche Wodka aufgewacht“

„Ich bin wieder trocken, aber dieser Vorfall hat mir gezeigt, wie wichtig solche Treffen sind“

Rund 2000 Anonyme Alkoholiker gehen regelmäßig zu solchen Sitzungen. Vier Prozent der Bevölkerung haben ein Alkoholproblem. In Linz gibt es jeden Tag ein Treffen. Ein Sechstel aller Alkoholkranken schafft es, dauerhaft trocken zu bleiben. Auch Karin hat es mehr oder weniger gepackt. „Ich war 15 Jahre trocken, bin dann ein halbes Jahr nicht hingegangen, weil ich dachte, was die erzählen, weiß ich alles. Danach bin ich im Wohnzimmer bei geschlossenen Jalousien und einer Flasche Wodka aufgewacht. Sechs Monate lang ging das so. Jetzt bin ich seit 20 Jahren wieder trocken. Dieser Vorfall hat mir gezeigt, wie wichtig solche Treffen sind. Es gibt kein besseres Programm, als die Anonymen Alkoholiker. Diese Freundschaft hab’ ich sonst nirgends“, sagt die 67-Jährige demütig – wissend, dass es keine Heilung gibt, dafür aber Zuspruch.