Romeo & Julia mit Zuckerwatte und Poolnudel

Das Landestheater Linz geht in die Theaterferien. Erst am 13. September startet man mit einem großen viertägigen Fest in die neue Spielsaison. Neben Premieren machen prominente Gäste von Franzobel bis Avec oder Birgit Minichmayr ein buntes Programm. Außerdem gibt es ein „Liebesbriefbüro und Poolnudel-Kämpfe“, verrät Schauspieldirektor David Bösch.