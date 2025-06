Schiefe Optik bei Zahlung von zwei Millionen Euro

Daran hat Kaineder seine Zweifel. „Von einem echten Hotel-Betrieb kann und konnte nie die Rede sein. Es gibt kein einziges klassisches Hotelzimmer. Sämtliche Apartments sind wie Wohnungen eingerichtet, haben eine Küche. Im Haupthaus gibt es weder einen Speise- noch einen Frühstücksraum.“ Er vermutet, dass es sich bei den 41 Wohneinheiten um sogenannten „Buy-to-let-Modelle“ handelt. Dabei kaufen Investoren die Appartements und bieten sie zur Weitervermietung an. „Das ist ein Ausverkauf unserer Heimat, der zum Himmel schreit und vom Land mit zwei Millionen Euro gefördert wird“, so der Grüne Landesrat.

Landtagsanfrage eingebracht

Konkret meint er dabei den Zuschuss an die Errichterfirma Limestone GmbH. Hier müsse geprüft werden, ob die Gelder nicht rückgefordert werden können. Denn es sei eine „sehr schiefe Optik“. Gesellschafter und Geschäftsführer der Limestone GmbH ist Alois Aigner. „Er hat am 16. Mai 2023 die Fördervereinbarung mit Landesrat Achleitner unterzeichnet. Ein Jahr später wird er von der Landesregierung zum Geschäftsführer der Landesimmobiliengesellschaft bestellt. Als Geschäftsführer der Limestone wird er weiterhin angeführt“, so Kaineder.