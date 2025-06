Zwei Kunden in Autohaus genötigt und verletzt

Zu wüsten Szenen kam es am Montagmittag in Oberösterreich in einem Innviertler Autohaus. Ein Konflikt zwischen den drei Besitzern und zwei Kunden schaukelte sich derart hoch, dass die Polizei einschreiten musste. Die vorläufige Bilanz der Auseinandersetzung: Zwei Verletzte (darunter auch eine Schwangere) und ein verhängtes Waffenverbot.